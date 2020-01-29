«Посадил бы тебя на кол»: сербский оппозиционер жестко ответил на критику оппонентов

Лидер сербского оппозиционного Движения свободных граждан Сергей Трифунович вновь оказался в центре скандала, заявив, что членов Сербской радикальной партии нужно «сажать на кол». Таким образом политик отреагировал на критику со стороны руководителя одного из региональных комитетов радикальной партии Наташи Потич, передает «Балканист.ру».

«Мы были нежны с радикалами. Мы думали, что они смешные. Люди также ходили в мюнхенскую пивнушку, чтобы посмеяться над Адольфом. В следующий раз надо действовать без пощады. Раздавить без сожаления. Похоронить их, поставить крест с обязательной надписью, что это безымянные могилы», – заявил Трифунович в твиттере.

В своем комментарии Наташа Потич указала оппозиционеру на неподобающее поведение, на что лидер Движения свободных граждан ответил: «Мой дедушка, который видел, как его семью режут усташи, первым делом посадил бы тебя на кол».

Напомним, что две недели назад Трифунович попался на употреблении наркотиков – в его крови был обнаружен кокаин. Исследование было проведено после дорожной аварии в Белграде, с места ДТП политик скрылся.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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