Президент Сербии: Белград продолжит оказывать поддержку Республике Сербской

Белград продолжит оказывать всестороннюю поддержку Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич сегодня в ходе визита в Мрконич-град. «Точно так же, как вы любите Сербию, мы любим Республику Сербскую. Сербский народ – неделим, мы можем жить в разных государствах, но принадлежим одному народу», – сказал Вучич, подчеркнув, что внешним силам не под силу разделить ни сербский народ, ни сербскую церковь.

В ходе визита президент Сербии встретился с учениками машинотехнической школы, которая пострадала от действий хорватской армии во время гражданской войны 1995 года. «Мы выделим школе 300 000 евро. Я рад тому, что количество учеников начальных классов растёт и надеюсь, что так будет и дальше», – сказал Вучич.

Предполагается, что средства будут направлены на покупку машинотехнического оборудования и компьютеров. Президент Сербии также подарил школьной библиотеке 100 книг из личной коллекции.

Вместе с тем Александр Вучич заверил, что поддержка Республики Сербкой со стороны Белграда будет продолжена, в том числе с помощью иностранных инвесторов. При этом сербский лидер отметил, что за его обещаниями стоят конкретные действия. «Пять месяцев назад в городе Дрвар мы планировали открыть фабрику на сто человек, и мы сделали это», – сказал Вучич.

Согласно данным газеты «Политика», Сербия с 2006 года вложила более миллиарда евро в разные предприятия в области информации и технологий, торговлю и перерабатывающую промышленность Республики Сербской. Сегодня Вучич примет участие в церемониях открытия филиала банка и запуска новой линии на одном из заводов, а также встретится с предпринимателями округа.

Мрконич-град, Катарина Лане

Мрконич-град. Другие новости 29.01.20

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