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Вторник, 11 февраля 2020, 16:00 мск

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Инцидент на черногорской границе: главу минобороны Сербии остановили на КПП

Фото: министерство обороны Сербии

Сегодня утром на сербско-черногорской границе произошел инцидент – была остановлена делегация министерства обороны Сербии во главе с министром Александром Вулиным, который направлялся на возложение венков к памятнику югославскому политику и министру обороны Югославии Павлe Булатовичу и планировал принять участие в литургии в монастыре города Колашин, передает сербский портал «Ало!».

Как уточняет издание, черногорские власти неожиданно запретили делегации минобороны Сербии пересекать границу в военной форме. Вечером в понедельник, 10 февраля, посол Сербии в Черногории Владимир Божович получил уведомление, что разрешение на визит сербской делегации в военной униформе больше не действует.

В итоге представителям минобороны Сербии пришлось переодеваться из военной униформы в гражданское прямо на КПП, чтобы продолжить поездку. Комментируя инцидент, Александр Вулин в комментарии «Спутнику» выразил надежду, что сегодняшний визит далее пройдёт без провокаций. «Я прибыл, чтобы отдать честь борцу за единую Сербию и Черногорию и напомнить о том, как живут сербы в Черногории», – сказал он.

Напомним, ранее глава минобороны Сербии критиковал власти Черногории за принятый парламентом страны закон о свободе вероисповедания, с помощью которого государство может конфисковать имущество черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

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