Президент Сербии назвал имена ограбивших страну олигархов

Сербская оппозиция, финансируемая олигархами, расписалась в своей слепоте и манипуляции общественным мнением, чтобы вернуть власть тем, кто ограбил страну. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя документальный сериал «Хозяин», в котором сербского лидера называют диктатором и обвиняют в кумовстве.

«Эту кампанию против меня ведут и оплачивают отдельные олигархи Сербии, которые однажды потеряли власть и всеми силами стремятся её вернуть, чтобы продолжить грабить страну. Я говорю о Драгане Джиласе, Драгане Шолаке и Мирославе Мишковиче»,– указал президент Сербии, обратив внимание, что в фильме не говорится, какие были зарплаты у людей в Сербии раньше и насколько выросли сейчас. «В нем нет ни слова о том, как выросли пенсии, не упоминается ни один километр автобанов, построенных нами в последнее время», – сказал Вучич.

В то же время сербский лидер предложить задаться вопросом, какова была бы реакция олигархов на фильм, в котором показали бы все их аферы. «Представьте себе, что мы снимем такой фильм о них? Они же начнут днями и ночами митинговать возле здания ООН!» – отметил Вучич.

Лидер Сербии подчеркнул, что его волнуют гораздо более важные задачи и оппозиция, финансируемая олигархами, может говорить о нем все, что угодно. «Они не могут и не смогут попрекнуть меня ни одним динаром. Мой ответ на все их обвинения – повышение зарплат, повышение пенсий, строительство новых клиник», – заявил Вучич, который сегодня посетил Клинический центр Сербии, где реконструируется корпус инфекционных и тропических болезней.

Президент Сербии указал, что страна весной на парламентских выборах получит возможность выбрать, с кем ей по пути: с теми, кто стремится повысить уровень жизни в стране до европейского, или пойти на дно в неизвестность с теми, кто распространяет подобные фильмы. «Этим фильмом оппозиция расписалась в своей слепоте. Они неспособны видеть прогресс, оценить, как развивается страна. Они манипулируют общественным мнением, пытаясь скрыть тот факт, что страна во время их правления жила намного хуже. Те, кто стоит за этой гнусной пропагандой, не заслуживают второй шанс», – подчеркнул Вучич.

Белград, Катарина Лане

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