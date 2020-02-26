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Среда, 26 февраля 2020, 14:56 мск

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Странный цвет: новая форма футбольной сборной Сербии спровоцировала скандал

Новая форма сборной Сербии по футболу, которую разработала немецкая компания Puma для Евро-2020, подверглась резкой критике со стороны сербских болельщиков. Серьезные нарекания вызвал цвет, в котором на белой футболке выполнен герб страны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Источник: footyheadlines.com

Герб Сербии немецкая кампания выполнила в лимонно-зеленом цвете, в то время как на самом деле он красно-белый на фоне трехцветного красно-бело-синего флага. Цветовое решение спортивной амуниции вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях. «Правильный ответ: красный», «Ни одна на свете страна в своей истории и культуре не имела флуоресцентных цветов!» – заметили комментаторы.

Как предполагается, официальная презентация футбольной формы состоится в марте, когда сборная Сербии начнет борьбу в отборочном турнире Чемпиона Европы по футболу 2020 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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