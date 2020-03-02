Впервые в истории: президент Сербии выступил перед американскими евреями

Президент Сербии Александр Вучич стал первым политиком Западных Балкан и бывшей Югославии, который выступил на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям в Вашингтоне, пишет «Информер».

В своей речи Вучич обратил внимание, что в Сербии помнят о трагедии Холокоста и концлагере «Ясеновац» на территории Хорватии , который стал самым крупным концлагерем времен Второй Мировой войны в балканском регионе. «Наши народы (сербы и евреи) перенесли похожие ужасающие удары судьбы в концлагере «Ясеновац» в марионеточном независимом государстве Хорватия. Нас связывают события истории, и по сей день мы поддерживаем друг друга», – сказал сербский лидер.

Он также рассказал, как в Сербии почтили память погибших евреев во время Холокоста. «Я стал первым и единственным президентом Сербии, который в память об освобождении Аушвица вывесил на здание президентского дворца жёлтый флаг со звездой Давида и надписью «еврей». Таким образом нацисты во время Второй Мировой войны пытались унизить евреев, с нашей стороны это был шаг памяти и гордости», – подчеркнул Вучич.

Вместе с тем сербский лидер сообщил участникам конференции, которых собралось более 20 000 человек, что в Сербии откроется Мемориальный центр в память об убитых нацистами в Белграде евреях. Кроме того, в 2016 году Сербия одной из первых стран в Европе приняла закон о реституции имущества жертв Холокоста.

«На сегодняшний день мы уже выплатили более 30 млн евро еврейским общинам Сербии», – сказал Вучич, отметив, что официальный Белград заинтересован в развитии отношений между сербским и еврейским народами.

Примечательно, что, судя по данным сербской прессы, выступлению Вучича активно противодействовало албанское и хорватское лобби. Тем не менее, президент Сербии предварил выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Напомним, ежегодное заседание Американо-израильского комитета по общественным отношениям в Вашингтоне состоялось 1 марта. Организация АИКОС насчитывает около 100 000 участников по всему миру.

Вашингтон, Катарина Лане

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