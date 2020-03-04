Лидеру сербской оппозиции угрожает уголовное дело за призыв к госперевороту

Министерство обороны Сербии направило в Генеральную прокуратуру заявление с требованием привлечь лидера оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадовича к ответственности за призыв «к насильственной смене конституционного порядка» в соответствии с пунктом 309 части 1 Уголовного кодекса страны.

«Намереваясь нарушить Устав и безопасность Республики Сербии, Бошко Обрадович призывал и подстрекал к насильственной смене конституционного строя и свержению высших государственных органов», – цитирует сообщение минобороны Сербии «Балканист.ру».

Как сообщается, поводом стало обращение политика с призывом к путчу на волне нового миграционного кризиса. «Думаю, пора срочно изолировать Александра Вучича на карантин, так как он планирует предать Косово и Метохию и наводнить страну мигрантами. Армия и полиция Сербии обязаны свергнуть предателя и сохранить безопасность страны в условиях нового миграционного кризиса. Это вопрос нескольких часов, а не дней!» – заявил оппозиционер в соцсетях.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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