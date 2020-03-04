«Им остается только ненавидеть нас»: президент Сербии отреагировал на скандальные обвинения оппозиционеров

Президент Сербии Александр Вучич жестко ответил на скандальные выпады оппозиции по поводу миграционной политики, способной якобы превратить православную страну в арабское государство, и готовности «продать» Косово. Глава государства назвал заявления своих противников «нацистскими» и дал однозначно понять, что их «опасения» не соответствуют реальной действительности.

В частности, комментируя перспективы миграционного кризиса, Вучич подчеркнул, что не допустит проблем с беженцами, которые направляются с Ближнего Востока в Европу через страны Балканского полуострова. «Я не стану комментировать эти их нацистские заявления о том, что мы якобы все превратимся в арабов. Если понадобится, в Сербию не войдет никто. Я не допущу, чтобы Сербия превратилась в стоянку для беженцев, но мы будем принимать конкретные решения, а не глумиться над ситуацией в разного рода заявлениях», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Что касается косовской проблемы, президент подчеркнул, что последовательно отстаивает позицию Сербии. Напомним, что благодаря усилиям сербского МИДа из 193 членов ООН 96 стран не признают самопровозглашенную республику как независимое государство. Вчера признание суверенитета Косово отозвала африканская республика Сьерра-Леоне.

«Я восемь лет борюсь за Косово и Метохию как лев. Благодаря мне самопровозглашенная республика Косово до сих пор не стала членом ООН. Годами исправляю то, что наворотили оппозиционеры Драган Джилас и Младжан Джорджевич», – сказал Вучич в ответ на обвинения в свой адрес о якобы готовности «продать» Косово и Метохию.

«Их слова пропитаны ненавистью и вызваны желанием вернуться к власти», – констатировал сербский лидер.

«Экономический рост Сербии составляет 4,5% в год, мы намерены его удвоить. Мы ведем социально ответственную политику, повышаем зарплаты и пенсии, развиваем инфраструктуру, строим новые больницы, и я, конечно, знаю, что в стране ещё достаточно людей, которые живут трудно. Но мы работаем над благополучием Сербии, поэтому нашим противникам остается только ненавидеть нас, и мы к этому привыкли», – заключил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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