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Четверг, 5 марта 2020, 13:38 мск

Новости Балканы

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Коронавирус добрался до Республики Сербской

В Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения РС Ален Шеранич, диагноз подтвердился у двух пациентов.

«Подтверждаем два случая. Первый пациент – сезонный рабочий, бывший в Италии, второй – его ребенок», – сообщил Шеранич, слова которого цитирует РИА «Новости».

Министр здравоохранения добавил, что школа, в которой учится заболевший ребенок, закрыта на карантин.

Ранее сообщалось о первом случае коронавируса в Словении и Северной Македонии. В Хорватии диагноз подтвержден у десяти человек.

Баня-Лука, Светлана Антонова

Баня-Лука. Другие новости 05.03.20

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,