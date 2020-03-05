Миграционный кризис в Европе: Сербия может закрыть свои границы

Сербские власти готовы в любой момент встать на защиту государственной безопасности и гарантировать ее своим гражданам в условиях миграционного кризиса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, в случае необходимости будет принято решение о закрытии госграницы.

«В случае необходимости мы можем закрыть нашу границу, только надо понимать, какой в этом смысл. У нас нет с этим проблем, мы все время живем в воображаемом страхе», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Как отметил сербский лидер, если проблема возникнет, Сербия проконсультируется с соседями по региону и примет меры. «Сербия готова в любой момент защитить национальную безопасность и своих граждан, и, если возникнет необходимость, мы не дадим проникнуть на нашу территорию тем десяткам тысяч мигрантов, о которых сочиняют сказки, что вот-вот они придут. Мы этого не допустим», – подчеркнул президент Сербии.

Он также добавил, что у граждан нет причин для опасений в связи с миграционным кризисом. «А по поводу заявлений о том, что мне якобы мешают эти люди потому, что у них более темный цвет кожи… Я не поддерживаю подобную политику и я никогда не буду. Потому что это не в духе сербов, это совершенно не в духе нормальных людей, которые желают миру добра», – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что не может понять истерику, которую устраивает оппозиция. Комментируя недавнее высказывание лидера «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича, который призвал армию и полицию к захвату власти в стране, Вучич отметил, что это был призыв к путчу и госперевороту и это – вопрос компетентных государственных органов и прокуратуры.

«Это определённо классический призыв к путчу и госперевороту. Я не знаю, что еще это могло быть. Они делали все, что хотели, и никто им ничего не сделал. Не это ли говорит о демократии в нашей стране? Но мы не станем возвращаться во времена их «демократии», когда убивали людей, которые хотели прорваться к РТС», – заключил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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