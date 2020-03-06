Коронавирус добрался до Сербии

В Сербии обнаружен первый заразившийся коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, заболевшим оказался 46-летний житель города Суботица, который вернулся из столицы Венгрии, где гостил у сестры, болевшей вирусным воспалением легких.

По данным телекомпании РТС, мужчина поступил ответственно: при первых признаках вируса он отослал свою семью в деревню, а сам изолировал себя дома. Сейчас, как сообщает минздрав Сербии, он помещен в изолятор больницы в Суботице, его состояние стабильно.

Министр здравоохранения заверил, что для паники нет причин, все эпидемиологические службы полностью готовы к приёму пациентов.

Стоит отметить, что большинство стран балканского региона уже столкнулись со случаями нового заболевания.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.03.20

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