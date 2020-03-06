Коронавирус добрался до Сербии

В Сербии обнаружен первый заразившийся коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, заболевшим оказался 46-летний житель города Суботица, который вернулся из столицы Венгрии, где гостил у сестры, болевшей вирусным воспалением легких.
По данным телекомпании РТС, мужчина поступил ответственно: при первых признаках вируса он отослал свою семью в деревню, а сам изолировал себя дома. Сейчас, как сообщает минздрав Сербии, он помещен в изолятор больницы в Суботице, его состояние стабильно.
Министр здравоохранения заверил, что для паники нет причин, все эпидемиологические службы полностью готовы к приёму пациентов.
Стоит отметить, что большинство стран балканского региона уже столкнулись со случаями нового заболевания.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 06.03.20
Компромисс для Сербии? Выход к морю за признание Косово. / Миграционный кризис в Европе: Сербия может закрыть свои границы. / Косовские сепаратисты недовольны новым правительством. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube