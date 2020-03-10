Угроза коронавируса: Сербия закрывает границы

Сербия временно закрывает границы для жителей неблагополучных регионов, где отмечена эпидемия коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Наша задача – защитить наших людей. Мы предпримем меры и запретим въезд людям с севера Италии, Южной Кореи, Ирана, Швейцарии и отдельных областей Китая», – сказал он в интервью телекомпании «Коперникус».

Вучич подчеркнул, что государство позаботится, чтобы защитить граждан и не допустить большого количества заболевших, хотя и в этом случае могут быть недовольные действиями властей. «Людям угодить невозможно. Если бы я спрятался в мышиной норе, меня бы обозвали трусом. Я работаю сутками напролет, а мне говорят, что я болен коронавирусом и должен изолировать себя от людей. Даже если бы мы заблокировали всю жизнь в стране, все равно появились бы те, кто начал бы жаловаться на наши меры», – указал лидер Сербии.

В то же время Вучич обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценила действия властей Сербию по противодействию распространения коронавируса. «Нужно просто выполнять свои обязанности. Нет места для паники, но необходимо осознавать ответственность. Мы делаем все, что в наших силах. Нужно быть готовыми к росту числа заболевших, наши врачи фантастически справляются», – сказал президент Сербии.

Комментируя перспективы миграционного кризиса, сербский лидер отметил, что готов отдать необходимые распоряжения в случае угрозы национальной безопасности. «Людям не стоит беспокоиться из-за проблем с мигрантами, армия и полиция готовы реагировать в любой момент, если это будет необходимо», – заверил Вучич.

При этом он обратил внимание, что в Сербии существуют определённые силы, которые сеют панику сообщениями о строящихся в стране лагерях для беженцев. «Это говорят безответственные и политически скверные люди», – сказал президент Сербии в ответ на призывы оппозиции выходить на митинги против беженцев. «Нам важно показать, насколько это возможно, свое единение в тяжелые для страны времена. Нашей вины нет ни в нефтяном кризисе, ни в сирийском, ни в эпидемии коронавируса», – констатировал Вучич.

Белград, Катарина Лане

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