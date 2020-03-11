В Сербии растет число заболевших коронавирусом

В Сербии увеличилось число случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения Сербии сообщило еще семи заболевших опасной инфекцией, а их общее количество достигло 12, передает «Балканист.ру».

Сообщается, что всего в национальной лаборатории Института Торлак было протестировано 130 человек, чьи симптомы соответствовали заболеванию. Из семи новых случаев заражения пять связаны с двумя женщинами, имевшими прямой контакт с гражданкой иностранного государства, проживавшей в Сербии. Еще два человека заразились во время пребывания в Италии и Германии.

Министерство здравоохранения Сербии обратилось к гражданам с рекомендациями о важности личной гигиены и необходимости отказа от посещения общественных мест при появлении симптомов заболевания. Медики уточнили, что один заразившийся может иметь до 50 контактов, что ставит под угрозу здоровье окружающих.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.03.20

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