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Четверг, 12 марта 2020, 13:03 мск

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Сербия закрывает границы с Хорватией и Боснией

В связи с угрозой распространения коронавируса Сербия закрыла второстепенные пограничные переходы с Хорватией и Боснией и Герцеговиной. На данный момент в стране выявлено 19 случаев заболевания опасной инфекцией, пишет сербский «Информер».

Новые меры безопасности вступили в силу с полуночи. Предполагается, что все беженцы, направляющиеся в Западную Европу из стран Ближнего Востока, будут проверены на коронавирус и помещены в карантин.

В то же время в Сербии запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях. Спортивные соревнования планируется проводить без публики. Накануне президент Сербии Александр Вучич отменил предвыборные митинги до начала апреля. Парламентские выборы, которые назначены на 26 апреля, пока переносить не планируется.

В настоящее время более 70 тысяч туристов, приехавших в Сербию, проверены на коронавирус. 265 человек находятся под контролем эпидемиологов.

«Я прошу граждан с пониманием и ответственностью отнестись к ситуации и перенести запланированные свадьбы, крещения и другие торжества», – обратился президент Сербии к гражданам.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Сербия

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