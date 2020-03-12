российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 марта 2020, 14:44 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Болгарии умер первый больной коронавирусом

В столице Болгарии зарегистрирован первый случай летального исхода от коронавируса. Скончалась 66-летняя женщина, которая была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Состояние ее 74-летнего мужа – критическое, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Больница Пирогова в Софии, в которую поступают пациенты с подозрением на коронавирус, перешла на работу в закрытом режиме.

София, Светлана Антонова

София. Другие новости 12.03.20

Сербия закрывает границы с Хорватией и Боснией. / Власти Северной Македонии вводят карантин из-за короновируса. / Парламентские выборы в Сербии пройдут «тихо». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Авиакомпании начинают готовить чартеры для вывоза туристов из Германии, Франции и Испании

ФК «Урал» приостановил продажу билетов на домашние матчи

Крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса

Сербия закрывает границы с Хорватией и Боснией

Эпидемиолог: коронавирус от летучих мышей давно пытался прорваться к человеку

Китай купировал эпидемию коронавируса: за сутки выявлено минимальное число новых заражений

Уральским врачам рассказали, что делать с пациентами с подозрением на коронавирус

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2020 не состоится

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Европа, Коронавирус из Китая,