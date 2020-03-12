В Болгарии умер первый больной коронавирусом

В столице Болгарии зарегистрирован первый случай летального исхода от коронавируса. Скончалась 66-летняя женщина, которая была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Состояние ее 74-летнего мужа – критическое, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Больница Пирогова в Софии, в которую поступают пациенты с подозрением на коронавирус, перешла на работу в закрытом режиме.

София, Светлана Антонова

София. Другие новости 12.03.20

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