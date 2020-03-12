Из-за коронавируса Белград закрывает ночные клубы

Штаб по чрезвычайным ситуациям столицы Сербии принял решение закрыть ночные клубы, рассчитанные более чем на 100 человек, чтобы защитить граждан от распространения коронавируса. Как сообщил заместитель мэра Белграда Горан Весич, ограничение будет действовать 30 дней, но этот срок может быть сокращен или продлен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Как пишет сербский «Информер», согласно решению властей, все массовые мероприятия и премьеры фильмов также отменены, Дни сербской столицы и Белградский марафон перенесены на другие даты.

«Граждане не должны поддаваться панике. Поверьте, государство делает все, чтобы не допустить распространения болезни, эпидемии в Сербии нет. Если граждане прислушаются к рекомендациям правительства, мы сможем выйти из этой ситуации с гораздо меньшими потерями, чем другие страны», – подчеркнул вице-мэр Белграда.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.03.20

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