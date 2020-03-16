Сербия закрылась на карантин, парламентские выборы перенесены

В связи с угрозой распространения коронавируса президент Сербии Александр Вучич ввел в стране режим чрезвычайного положения, который может продлиться до 90 дней. Ограничения затрагивают, в том числе, россиян.

С сегодняшнего дня в Сербии до конца учебного года закрываются все детские сады, школы и вузы. Как сообщила премьер-министр Ана Брнабич, в помещениях дошкольных будет проведена дезинфекция. Предполагается, что дистанционная учеба начнется со вторника. По телеканалам РТС-3 и РТС-планета будут транслировать уроки для учеников начальных и средних классов. Учителя будут обеспечивать дополнительные занятия с помощью мессенджеров.

Вместе с тем, с момента введения ЧС Сербия закрыла границы для всех въезжающих в страну, в том числе и россиян. Ограничения не коснутся дипломатов, иностранцев, обладающих видом на жительство, а также граждан Сербии, которые, тем не менее, по возвращению на родину будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Контроль за карантином будут осуществлять военные, полиция и органы местного самоуправления. За нарушение этого правила грозит до трех лет тюрьмы.

Согласно решению сербских властей, 28-дневный карантин должны будут пройти сербские граждане, прибывающие из Швейцарии, Ирана, Румынии, Испании, Германии, Франции, а также Австрии, Словении и Греции. «Эти меры не коснутся китайских граждан. Я обратился за помощью к председателю КНР Си Цзиньпину. Мы пригласили в Сербию группу врачей из Китая, который помогут нам бороться с коронавирусом», – уточнил глава Сербии.

По его словам, в Китае закуплено 5 млн масок и партия респираторов, которые в среду прибудут в страну. Больницы и госграница с момента введения ЧС будут находится под охраной военных.

Брнабич со своей стороны уточнила, что меры предприняты в отношении пенсионеров – людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска. «Коммунальные счета за февраль, март, апрель пенсионеры смогут оплатить позже, пени начисляться не будут. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить им получение пенсий без похода на почту или в банк», – сообщила премьер-министр Сербии.

Власти объявили, что в ближайшие 72 часа всем пожилым людям этого возраста запрещено покидать дома. В то же время антикризисный штаб примет меры в отношении работы ресторанов и кафе по всей Сербии. Секретариат по вопросам экономики Белграда уже ввел ограничения для работы столичного общепита. Теперь кафе и рестораны будут открыты с 8:00 до 20:00, в одном помещении разрешено находиться только пятидесяти людям.

Со вторника в Белграде будет изменена работа общественного транспорта. Количество маршрутов сокращено. Также в столице Сербии закрываются спортивные центры, детские игровые комнаты, клубы для пожилых людей.

Продуктовые магазины до поступления особых распоряжений будут работать в обычном режиме. Власти заверяют, что запасы продуктов в стране есть, и просят граждан не поддаваться панике.

Кроме того, парламентские выборы в Сербии, назначенные на 26 апреля, будут перенесены из-за режима чрезвычайного положения. Дата будет определена позже – день голосования будет смещен на то количество дней, сколько продлится чрезвычайное положение.

На данный момент в Сербии выявлено 55 заболевших коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.03.20

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