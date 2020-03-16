Режим ЧС из-за коронавируса: правительство Сербии объявило заморозке цен на товары первой необходимости

В связи с режимом чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса правительство Сербии приняло решение заморозить цены на товары первой необходимости, в том числе продукты питания, пишет сербское издание «Блиц».

В списке продуктов питания, средств защиты и гигиены 36 категорий, на которые производителям и торговым сетям запрещено поднимать цены. Стоимость этих товаров должна остаться на уровне 5 марта. Ограничение введено на 30 дней.

Речь идет, в частности, о пшеничной муке, хлебе, макаронах, подсолнечном масле, белом сахаре, соли, воде, а также овощах и фруктах, свежем мясе, мясных и рыбных продуктах. Также в списке пастеризованное коровье молоко, сухое молоко, йогурт, куриные яйца, детское питание, посуда и одежда. Кроме того, запрещено завышать цены на мыло, шампунь, зубную пасту, моющие средства, а также подгузники для взрослых и детей, салфетки, кухонные бумажные полотенца, туалетную бумагу, маски химзащиты, хирургические защитные халаты и резиновые перчатки. Меры касаются также медицинских средств дезинфекции на основе спирта.

На данный момент в Сербии выявлено 55 заболевших коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение, которое может продлиться 90 дней. Власти призывают население не поддаваться панике.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.03.20

Сербия закрылась на карантин, парламентские выборы перенесены. / «В стране закрыто почти все»: в Албании запрещено движение транспорта. / В Черногории коронавирус остановил православные протесты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»