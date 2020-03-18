Заморозка кредитов и комендантский час: в Сербии усилен режим ЧС

В связи с угрозой коронавируса в Сербии введены дополнительные меры безопасности. В стране введён комендантский час с 20:00 до 5:00, а пожилым людям с сегодняшнего дня полностью запрещено появляться на улице. Нарушителям режима изоляции грозит уголовное преследование.

Как отметил в обращении президент Сербии Александр Вучич, в воскресенье с 4:00 до 7:00 утра супермаркеты будут открыты только для пенсионеров, чтобы те могли купить все необходимое. «Мы обеспечим их масками», – сказал он и заверил, что Сербия обладает внушительными запасами продуктов и подготовлена к изоляции «лучше всех стран в регионе», передает «Балканист.ру».

Предполагается, что правительство организует волонтерскую помощь для пожилых граждан. Продукты, лекарства и пенсии будут доставляться на дом с соблюдением всех мер предосторожности. Кроме того, на днях всем пенсионерам будет выплачена единовременная помощь в размере 35 евро.

В то же время матери детей до 12 лет освобождаются от своих рабочих обязанностей с сохранением заработной платы. «Я обещаю, что никто из сотрудников бюджетной сферы не потеряет работу», – пообещал президент Сербии.

Все больницы будут находиться под охраной армии Сербии. «Это сделано для защиты наших врачей. Были случаи, когда иностранные граждане пытались напасть на докторов. Мы обязаны сделать все, чтобы наша первая линия обороны от коронавируса – наши врачи – были в безопасности», – подчеркнул президент, отметив, что также ужесточаются условия карантина для вернувшихся из-за границы.

Вучич также сообщил, что Народный банк Сербии принял решение остановить выплаты по кредитам граждан до конца режима чрезвычайного положения. В ближайшие дни будет отменено междугородное сообщение всех видов транспорта – электричек и автобусов.

Для сотрудников предприятий, которые вынуждены добираться на работу из других городов, будут организованы специальные линии. Три предприятия Сербии, а также производства в местах лишения свободы перепрофилированы на изготовление медицинских масок. «Я благодарен заключенным, которые добровольно согласились в этот трудный час помочь государству», – сказал Вучич.

Он также уточнил, что парламентская избирательная кампания остановлена. «О выборах и назначении их даты будем думать тогда, когда победим коронавирус. Все участники предвыборной гонки согласились с этим», – объявил президент, комментируя перенос даты парламентских выборов, которые до введения режима чрезвычайного положения были назначены на 26 апреля.

На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения, в стране выявлено 83 случая заболевания коронавирусом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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