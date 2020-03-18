В Сербии арестован пользователь соцсетей за распространение фэйков об эпидемии коронавируса

Полиция сербского города Пожаревац арестовала 54-летнего мужчину после его публикации в соцсети Facebook ложной информации о закрытии почтовых отделений и банков, сокращении времени работы магазинов и распределении продуктов по талонам.

Согласно заявлению полиции, эта публикация провоцирует панику среди граждан. В этой связи мужчина обвиняется в совершении преступления, способствующего возникновению беспорядков.

Подозреваемый задержан на срок до 48 часов, после чего будет доставлен в Генеральную прокуратуру для рассмотрения дела.

В Сербии 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Пожилым людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. С 18 марта будет действовать комендантский час, с 8 вечера до 5 утра никому, кроме работников специальных служб, нельзя находиться на улице. На сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения Сербии, в стране 83 случаев заболевания коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

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