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Среда, 18 марта 2020, 18:40 мск

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Армию Сербии привлекут для борьбы с короновирусом

Фото: официальный сайт минобороны Сербии

На основании решения о введении чрезвычайного положения Вооруженные силы Сербии возьмут под контроль все пункты пересечения границы, центры размещения находящихся в стране беженцев, а также больницы. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Военнослужащие со своими полномочиями по оказанию поддержки гражданским властям в предотвращении распространения коронавируса дислоцированы во всех центрах размещения мигрантов. Силы полиции, занимавшиеся охраной этих объектов, будут перераспределены для осуществления мер правительства Сербии, касающихся ограничения передвижения граждан по территории страны, уточнили в минобороны.

Предполагается, что Вооруженные силы Сербии в сотрудничестве с министерством внутренних дел и Комиссариатом по делам беженцев и миграции будут предотвращать неконтролируемое перемещение лиц, которые могут быть носителями вирусов.

В соответствии с ранее предписанными мерами сербская армия также будет охранять государственные учреждения и больницы, которые занимаются выявлением и лечением инфицированных вирусом COVID-19 пациентов, а также аэропорты Белграда и Ниша и автобусные станции в Белграде, Крагуеваце, Нише, Нови-Саде и Панчево.

В минобороны также заверили, что сербская армия приняла необходимые меры для подготовки подразделений химзащиты к дезактивации местности и объектов для предотвращения распространения вируса и защиты населения от заражения вирусом COVID-19 в соответствии с рекомендациями компетентных служб.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 18.03.20

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Метки / Сербия

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