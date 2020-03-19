12 лет лишения свободы: в Сербии ввели жесткое наказание для коронавирусных «террористов»

Власти Сербии намерены жестко наказывать нарушителей правил изоляции в условиях чрезвычайного положения, которое было введено в стране четыре дня назад. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По ее словам, вернувшихся из-за границы граждан, которые пренебрегут требованиями о самоизоляции, принудительно поместят в один из трех карантинных объектов в городах Пожаревац, Вршац или Пирот. Тем, кто нарушит карантин и заразит других, будет определено наказание в виде лишения свободы от 1 до 8 лет. Если действия коронавирусного «террориста» вызовут летальный исход, ему будет грозить 12 лет тюрьмы, пишут «Вечерние новости».

Брнабич также уточнила, что сегодня будет открыт еще один карантинный объект на 500 мест. «Ради безопасности здоровья граждан мы будем отправлять туда тех, кому по возвращению в Сербию негде остановиться», – отметила сербский премьер.

На данный момент в Сербии выявлено 97 случаев заболевания коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 18.03.20

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