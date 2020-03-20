Сербия ужесточает карантинные меры

Сербия полностью закрыла границы: ограничения вступили в силу сегодня в 8:00 и касается речных портов, железнодорожных станций и пограничных переходов на автобанах. На территорию страны смогут попасть только грузовые автомобили.

Об этих мерах сообщил накануне президент Сербии Александр Вучич. Глава государства попросил население с пониманием и терпением отнестись к действиям властей, направленным на защиту от распространения коронавируса.

В столице Сербии городские коммунальные службы начали дезинфекцию. 15 цистерн с хлором и 10 машин с щётками будут работать над генеральной уборкой дорог, жилых и административных зданий Белграда.

Директор коммунального предприятия Марко Попадич заверил, что все работники обеспечены масками, перчатками и средствами для дезинфекции рук. «Мы обрабатываем и наш автопарк специальными обеззараживающими растворами», – уточнил он.

Все меры приняты правительством Сербии в рамках режима чрезвычайного положения. Согласно последним данным, в стране выявлено 118 случаев заражения коронавирусом.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.03.20

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