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Пятница, 20 марта 2020, 12:18 мск

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В Сербии арестован очередной провокатор за фейковые сообщения

В Сербии арестован 31-летний житель Белграда, который публиковал в Вайбере фейковые сообщения о дефиците бензина в стране и запрете жителям покидать свои дома. Полиция обвиняет его в провоцировании паники среди населения в условиях чрезвычайного положения, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что распространители фейковых новостей будут наказаны по всей строгости закона. «Тех, кто придумал ложь о дефиците нефти в стране, ждёт тюрьма. Не верьте тем, кто сеет панику, особенно этим СМИ, которые финансируют олигархи. Нефти у нас с избытком, мы даже планируем её продавать, чтобы освободить часть хранилищ для производства бензина», – заверил Вучич.

Издание отмечает, что режим чрезвычайного положения в стране и комендантский час стали причиной изменения работы АЗС. При этом цена бензина в Сербии на фоне снижения мировых цен на нефть продолжает падать. Евродизель за последние два месяца стал дешевле на семь евроцентов, бензин – на три.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.03.20

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