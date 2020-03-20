В Сербии арестовано более 150 граждан за нарушение комендантского часа

В Сербии во время комендантского часа, который длится с 8 часов вечера до 5 утра, было арестовано 154 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Небойша Стефанович.

Кроме того, 66 человек, прибывших из очагов заражения и нарушивших требование самоизоляции, были отправлены сегодня утром, 20 марта, в новый карантинный объект.

«Полиция строго проверяет тех, кто находится в самоизоляции. Наши сотрудники приезжают на дом два раза в день и звонят по телефону. Мы делаем это не только потому, что закон необходимо соблюдать и за его нарушение грозит наказание. Поймите уже, что потенциальный зараженный, пренебрегающий самоизоляцией, наносит непоправимый ущерб обществу», – отметил Стефанович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр также сообщил, что работники промышленных предприятий, объектов здравоохранения, пекарен, а также полиция, армия и журналисты будут обеспечены необходимыми разрешениями, которые позволят им выполнять свою работу во время комендантского часа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации указал на недопустимость пренебрежения мерами безопасности. «Не вздумайте пытаться нас обхитрить, оставляя телефоны дома и уходя из карантина. Мы нашли другой способ следить за вами ради безопасности наших граждан», – подчеркнул он.

На данный момент в Сербии выявлено 118 заболевших вирусом COVID-19. В стране действует режим чрезвычайного положения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.03.20

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