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Вторник, 24 марта 2020, 18:49 мск

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В Сербии более ста человек привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции

В Сербии более ста человек привлечены к ответственности за нарушение запрета передвижения в период карантина. Об этом сообщил глава сербской полиции Владимир Ребич. По его словам, из 20 тысяч человек, которым в было предписано находится в самоизоляции, 218 не были найдены по их домашнему адресу.

Ребич уточнил, что полиция сначала предупредила население, но теперь будет преследовать нарушителей запрета. Глава полиции также сказал, что полиция звонила по телефону гражданам, которым была назначена самоизоляция, а с момента карантинных мер в связи с распространением коронавируса 511 человек были привлечены к уголовной ответственности. За распространение паники и фальшивых новостей наказание понесли трое.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.03.20

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