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Среда, 25 марта 2020, 10:10 мск

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В правительстве Сербии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в правительстве Сербии. Инфекция выявлена у государственного секретаря министерства защиты окружающей среды Бранислава Блажича.

Блажич из города Кикинда, который является одним из очагов распространения эпидемии коронавируса в Сербии. Все, кто был в контакте с ним из министерства защиты окружающей среды, отправлены в изоляцию. Министр Горан Триван связывался с Блажичем только по телефону. В настоящее время Блажич находится в инфекционной клинике в Белграде.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Сербии 303 зараженных коронавирусом COVID-19. Зарегистрировано три случая смерти от заболевания.

Белград, Катарина Лане

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Политика, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,