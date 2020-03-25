В правительстве Сербии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в правительстве Сербии. Инфекция выявлена у государственного секретаря министерства защиты окружающей среды Бранислава Блажича.
Блажич из города Кикинда, который является одним из очагов распространения эпидемии коронавируса в Сербии. Все, кто был в контакте с ним из министерства защиты окружающей среды, отправлены в изоляцию. Министр Горан Триван связывался с Блажичем только по телефону. В настоящее время Блажич находится в инфекционной клинике в Белграде.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Сербии 303 зараженных коронавирусом COVID-19. Зарегистрировано три случая смерти от заболевания.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 24.03.20
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