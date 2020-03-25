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Среда, 25 марта 2020, 12:12 мск

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В Сербии зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

В Сербии растет число летальных случаев в результате заболевания коронавирусом. 60-летняя жительница города Ниш стала четвертой жертвой опасной инфекции.

Как сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, больная, помимо заражения коронавирусом, страдала нерегулируемым диабетом, была подключена к аппарату искусственного дыхания. «На аппарате искусственного дыхания она находилась с 21 марта, была в тяжелом состоянии, врачи боролись, но, к сожалению, они не смогли помочь», – сказал Лончар.

Комментируя общую ситуацию, министр призвал граждан оставаться у себя дома, быть на связи и прислушиваться к советам врачей. «Чтобы не попасть в эту ситуацию, это единственный выход», – сказал Лончар.

До вчерашнего дня на аппаратах искусственного дыхания были 21 жителя Сербии. По словам министра, это тяжелые пациенты, и к сегодняшнему утру серьезных изменений не произошло. Говоря о состоянии двух инфицированных детей, Лончар сказал, что с ними все в порядке, у них есть все необходимое, и они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 303 зараженных коронавирусом COVID-19. В стране объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час.

Белград, Катарина Лане

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