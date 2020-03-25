Сербским пенсионерам отправят пакеты с продуктами первой необходимости

Президент Сербии Александр Вучич распорядился, чтобы пенсионеры получили продукты первой необходимости. Сегодня глава государства посетил волонтеров, которые готовят к отправке 176 000 пакетов, собранных с помощью ведущих продовольственных компаний страны.

Помощь предназначается в первую очередь для пожилых людей, чьи пенсии составляют менее 250 евро. Кроме того, в начале апреля начнутся выплаты единовременной помощи всем пенсионерам в размере 35 евро.

Правительство Сербии также предусмотрело меры, чтобы пенсии, выплаты и лекарства доставлялись пожилым гражданам на дом.

Сербские эпидемиологи отнесли пожилых людей к группе риска и правительство страны приняло меры по защите этой самой незащищенной от коронавируса категории граждан.

Напомним, с 15 марта президентским указом в Сербии введено чрезвычайное положение. Всем людям старше 65 лет было предписано оставаться дома.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.03.20

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