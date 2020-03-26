Президент Сербии выступил с обращением к молодежи

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к молодежи с просьбой присоединиться к группам волонтеров и помочь стране в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Если вы не принадлежите к группе риска, молоды и здоровы, у вас есть свободное время и вы хотите помочь уязвимым категориям населения, теперь вы можете сделать это, подписавшись на новую уникальную систему регистрации добровольцев в Сербии», – цитирует заявление Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер подчеркнул, что в ближайшие дни, когда пожилым людям необходимо оставаться в своих домах, чтобы не заразиться коронавирусом, помощь волонтеров очень важна. «Вместе мы можем победить! Вместе мы можем всё!» – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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