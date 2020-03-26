Сербский Валево в ожидании изоляции

Правительство Сербии в течение суток примет решение о закрытии города Валево с населением около 80 000 человек, ставшем одним из трех очагов эпидемии коронавируса в стране.

В Валево более 400 человек находятся на домашнем карантине. По данным на 26 марта, выявлено 46 заболевших вирусом COVID-19. Городской кризисный штаб обеспечил местных жителей бесплатной дезинфицирующей жидкостью для обработки домов.

Мэр города и глава кризисного штаба Слободан Гвозденович сообщил, что Валево в ближайшие дни получит первую партию медицинских масок в количестве 2 000 штук.

Стоит отметить, что Валевская епархия, глава которой Милутин заражен коронавирусом и находится на лечении в Белграде, приняла решение каждое утро, в 9:00 звонить в колокола в знак поддержки гражданам и тем, кто борется с эпидемией, рискуя жизнью.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.03.20

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