Во время эпидемии в Сербии активизировались мошенники: под ударом – пенсионеры

В Сербии в условиях эпидемии коронавируса активизировались мошенники, пытающиеся похитить деньги с банковских счетов граждан. В последние дни жители страны начали получать SMS-сообщения, касающиеся выплаты пенсий, с просьбой предоставить личную информацию, в том числе номер банковского счета, PIN-код и другие подобные данные.
Министерство внутренних дел Сербии выступило по этому поводу с обращением, призвав граждан сообщать о таких случаях в Департамент по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий или в Ассоциацию банков Сербии.
«Подразделение МВД по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий на основании приказа Специальной прокуратуры принимает все меры для выявления лиц, совершивших эти преступления», – подчеркнули в министерстве.
Ассоциация банков Сербии подтвердила, что по поводу пенсионных выплат действительно могут рассылаться SMS, но без просьб предоставить личную и банковскую информацию.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 26.03.20
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