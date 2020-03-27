Члены правительства Сербии прошли тест на коронавирус

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич и все министры прошли тест на коронавирус. По результатам исследования выяснилось, что в правительстве нет зараженных.

Провести проверку было решено после обнаружения заболевания у государственного секретаря министерства защиты окружающей среды Бранислава Блажича. «Все мазки были взяты во вторник и среду, мы ждали результатов в самоизоляции, и только когда пришло подтверждение, что все они были отрицательными, мы вернулись к работе», – , передает «Балканист.ру» со ссылкой на кабинет министров.

Премьер-министр сразу после получения результатов теста появилась в кризисном штабе вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Все сотрудники Министерства защиты окружающей среды, которые имели контакты с первым зараженным, также были отправлены в изоляцию. Блажич в настоящее время находится в инфекционной клинике в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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