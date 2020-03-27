российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 марта 2020, 12:26 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Члены правительства Сербии прошли тест на коронавирус

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич и все министры прошли тест на коронавирус. По результатам исследования выяснилось, что в правительстве нет зараженных.

Провести проверку было решено после обнаружения заболевания у государственного секретаря министерства защиты окружающей среды Бранислава Блажича. «Все мазки были взяты во вторник и среду, мы ждали результатов в самоизоляции, и только когда пришло подтверждение, что все они были отрицательными, мы вернулись к работе», – , передает «Балканист.ру» со ссылкой на кабинет министров.

Премьер-министр сразу после получения результатов теста появилась в кризисном штабе вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Все сотрудники Министерства защиты окружающей среды, которые имели контакты с первым зараженным, также были отправлены в изоляцию. Блажич в настоящее время находится в инфекционной клинике в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.03.20

Землетрясение в Хорватии: на восстановление уйдет семь лет. / Во время эпидемии в Сербии активизировались мошенники: под ударом – пенсионеры. / Члены правительства Республики Сербской отдадут половину своей зарплаты бюджетникам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Во время эпидемии в Сербии активизировались мошенники: под ударом – пенсионеры

Члены правительства Республики Сербской отдадут половину своей зарплаты бюджетникам

Сербский Валево в ожидании изоляции

Президент Сербии выступил с обращением к молодежи

Сербия не отдала в Черногорию три аппарата искусственной вентиляции легких

Сербским пенсионерам отправят пакеты с продуктами первой необходимости

Помог Китай: 2,5 миллиона медицинских масок завезли в аптеки Сербии

В Сербии зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Европа, Сербия,