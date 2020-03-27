Сербия запаслась кофе на время эпидемии

Сербии во время карантина в связи с коронавирусом не грозит дефицит кофе, который является самым популярным напитком в стране. Об этом заявил генеральный директор одной из крупнейших сербских компаний по переработке кофе Синиша Даничич в интервью «Вечерним новостям».

Он заверил, что опасения по поводу возможного отсутствия кофе безосновательны. Компания ежегодно поставляет в Сербию около 7 тысяч тонн кофе, и на данный момент располагает солидными запасами.

Даничич обратил внимание, что порты в Бразилии, откуда сербская компания, в основном, получает кофе, продолжают работать, однако не исключены некоторые задержки на границах в связи с повышенными мерами безопасности.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.03.20

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