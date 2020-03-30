Белградские дворцы спорта и концертные залы переоборудуют в госпитали

Кризисный штаб столицы Сербии принял решение переоборудовать помещения концертных залов «Белградская арена», «Пионир» и двух дворцов спорта в госпитали для заразившихся вирусом COVID-19, чья болезнь протекает в легкой форме.

По словам заместителя мэра сербской столицы Горана Весича, в «Белградской арене» сейчас упаковывают пакеты с гуманитарной помощью для пенсионеров. К пятнице эту работу планируется закончить, после чего там будет организован мобильный госпиталь.

По оценке Весича, помещение концертного зала способно вместить 1500 коек. Дворцы спорта обладают не такими внушительными объёмами, но в условиях массового тестирования населения и выявления заболевших важен каждый метр.

«Наша задача – подготовить объекты. Их нужно освободить, продезинфицировать и передать армии Сербии, которая начнёт обустройство госпиталей», – сообщил заместитель мэра Белграда.

На данный момент в больницу переоборудован Белградский экспоцентр: он вмещает 3000 мест, первые пациенты с лёгкими признаками заражения поступили уже сегодня. Под нужды здравоохранения так же переданы концертные залы и дворцы спорта в городах Ниш и Нови-Сад.

По последним данным, в Сербии зарегистрирован 741 случай заражения вирусом COVID-19, 13 заболевших скончались.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.03.20

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