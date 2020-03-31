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Вторник, 31 марта 2020, 14:01 мск

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Президент Сербии «выбил» из Евросоюза деньги на борьбу с коронавирусом

Фото: informer.rs

Евросоюз выделит Сербии 15 млн евро на борьбу с вирусом COVID-19, в том числе, на покупку необходимой медицинской аппаратуры. Об этом стало известно после телефонных переговоров сербского лидера Александра Вучича и комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархеи.

Предполагается, что средства будут выделены в рамках программы поддержки евроинтеграции. Кроме того, Сербия получила возможность использовать на борьбу с эпидемией 57 млн евро, которые изначально были запланированы на другие проекты ЕС в Сербии.

В ходе переговоров Вархеи заверил Вучича, что Евросоюз рассмотрит запрос Сербии на включение страны в механизм поддержки гражданского населения, и пообещал, что Фонд солидарности ЕС также окажет Сербии помощь.

Белград, Катарина Лане

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