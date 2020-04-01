Провокаторы пытаются запугать жителей Сербии

Накануне вечером жители Сербии получили в мессенджерах сообщение о введении в стране 24-часового карантина, которое власти поспешили опровергнуть. Полиция ведет розыск провокаторов, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«В среду в полночь для всех начнется 24-часовой карантин. Появится «горячий номер», по которому можно будет отсылать запросы на выход из дома. Полученное в ответ смс с разрешением будет проверять полиция на улицах. Закупайтесь завтра всем, что вам необходимо. Эту информацию мне сообщила мама, которая работает в полиции», – говорилось в сообщении хакеров.

Правительство Сербии опровергло эту информацию и заверило, что в случае принятия решения о круглосуточной изоляции предупредит об этом за двое суток. «Это ложная новость, полиция уже ищет нарушителя закона о распространении ложной информации, сеющего панику среди населения», – подчеркнул министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Напомним, в Сербии в связи с угрозой коронавируса объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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