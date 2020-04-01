Лидер Демократической партии Сербии нарушил режим самоизоляции

Лидер Демократической партии Сербии Зоран Лутовац нарушил предписанный властями режим самоизоляции в условиях угрозы коронавируса. Политик провел заседание комитета партии, в котором участвовали пожилые люди, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Сообщается, что 17 марта Лутовац принял участие в пресс-конференции, где присутствовал заболевший COVID-19 заместитель председателя Народной партии Здравко Понош. Лутовац заверил журналистов, что оппозиционеры предприняли меры предосторожности и держались друг от друга на расстоянии. После этого лидер демократов отправился в инфекционную клинику, где ему посоветовали уйти на карантин.

Как стало известно порталу «Курир», политик не стал соблюдать режим самоизоляции и провел заседание кризисного комитета партии, где были его однопартийцы – пожилые люди старше 65 лет.

Напомним, в Сербии в связи с угрозой коронавируса объявлен режим чрезвычайного положения, введен комендантский час.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.04.20

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