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Четверг, 2 апреля 2020, 11:49 мск

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Сербия готовится к 24-часовому комендантскому часу: премьер-министр анонсировала жесткий карантин

Фото: novosti.rs

Сегодня антикризисный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса рассмотрит вопрос о введении в Сербии 24-часового комендантского часа. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич. По ее словам, заседание начнется в 6 часов вечера, после чего с заявлением выступит глава государства Александр Вучич.

«Есть и другие меры. Меры, о которых мы говорили – это закрытие очагов, чтобы предотвратить распространение вируса в некоторые города, где у нас до сих пор нет зараженных. Существуют и другие меры – такие, как полное запрещение передвижения, за исключением посещения магазинов и аптек по выходным, потому что мы видим, что худшая ситуация с дисциплиной», – сказала Брнабич в утреннем эфире государственной телекомпании РТС.

По ее словам, граждане будут заранее проинформированы о новых мерах, чтобы все смогли самоорганизоваться. «Мне кажется, что как общество мы всё лучше функционируем. Каждая недисциплинированность будет нам дорого стоить, как мы и говорили с самого начала. Теперь, когда мы вступили в эту четвертую неделю, нам нужна железная дисциплина, и врачи и система здравоохранения не могут выиграть эту борьбу, ни правительство, ни президент сами по себе, сколько бы средств защиты они ни приобрели», – сказала премьер-министр Сербии.

Брнабич подчеркнула, что необходима солидарность граждан, и чем жители страны дисциплинированнее, тем менее жесткими будут меры. В противном случае государство будет принимать еще больше ограничительных мер.

По официальным данным, на сегодняшний день в Сербии зафиксировано 1060 случаев заражения коронавирусом. 28 инфицированных умерли. Вчера в больнице скончался государственный секретарь министерства защиты окружающей среды Бранислав Блажич.

Напомним, в Сербии объявлен режим чрезвычайного положения. В вечернее и ночное время действует комендантский час.

Белград, Катарина Лане

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