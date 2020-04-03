Власти Сербии ужесточили комендантский час

В связи с угрозой коронавируса в Сербии ужесточается комендантский час. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в обращении к нации.

«Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13 часов субботы до 3 ночи понедельника», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что ранее комендантский час действовал в будние дни с 17 до 5 утра, а по выходным – с 15 до 5 утра. Исключение теперь будет сделано только для тех, кому нужно выгуливать собаку, хозяева могут делать это в радиусе 100 м от дома с 23 до 1 ночи. Людям старше 65 лет по-прежнему запрещено покадить дома.

Комментируя ситуацию, президент Сербии обратил внимание, что в стране коронавирусом заболевает все больше врачей. В одном из крупнейших столичных клинических центров заразились 47 медиков, в районе Земун – пятеро, в госпитале «Народни фронт» – 12.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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