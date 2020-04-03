Сербия налаживает собственное производство аппаратов ИВЛ

Инновационный фонд правительства Сербии выделил 53 млн евро на финансирование нескольких проектов по разработке оборудования и средств защиты для борьбы с эпидемией коронавируса. Как пишет «Балканист.ру», первый сербский аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готов уже через месяц.

«Это решения, которые помогают экономить ресурсы и время, а также помогают гражданам. Всё IT-сообщество оказывает помощь и демонстрирует солидарность. Они предоставляют знания бесплатно, и мы будем стремиться максимально скоординировать их с врачами и медицинскими работниками», – отметил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

По его словам, один из проектов касается производства медицинских масок. «Сегодня главный вопрос в том, как быстро изготовят маски. Они будут не одноразовыми: НЕРА-фильтр можно будет заменить. Такая маска будет стоить 300 динаров (около 2,5 евро)», – уточнил министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.04.20

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