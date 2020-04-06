В Сербии более 30 сотрудников полиции заразились коронавирусом

В Сербии заражение коронавирусом выявлено у 31 полицейского, и около 900 сотрудников МВД находятся в изоляции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Небойша Стефанович.

По его словам, каждый сотрудник на своем рабочем месте обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. «Еще в ноябре прошлого года были заказаны маски и перчатки, что является частью регулярных закупок министерства внутренних дел», – подчеркнул Стефанович в эфире телеканала Prva.

Министр также объявил, что меры по отношению к нарушителям комендантского часа будут ужесточены. «Штрафы за нарушение комендантского часа до 150 000 динаров (около 110 тысяч рублей). За нарушение меры самоизоляции может быть лишение свободы на срок до 3 лет, а в случае угрозы жизни – до 12 лет тюрьмы», – сказал он.

В этой связи Стефанович сообщил, что менеджер белградского отеля Crowne Plaza был приговорен к тюремному заключению, как и все остальные, кто оказался в ресторане гостиницы. В пятницу, 3 апреля, во время комендантского часа в ресторане отеля были задержаны сербский футболист и бывший игрок национальной сборной Александр Прийович, а также популярный в Сербии певец Радиша Трайкович Джани и его жена.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.04.20

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