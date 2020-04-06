Сербия готова внедрить плазменную терапию для больных коронавирусом

В Сербии для лечения зараженных коронавирусом готовятся внедрить переливание плазмы, выделенной из крови уже переболевших граждан. Как сообщила премьер-министра страны Ана Брнабич, такой метод будет опробован через десять дней после завершения 21-дневного карантина у первого вылечившегося пациента.

По ее словам, подобный терапевтический метод основан на том, что плазма выздоровевших содержит антитела, способные противостоять вирусу COVID-19, для их обнаружения будут разработаны наборы тестов ELISA. «Мы создадим банк плазмы, чтобы предотвратить последующие удары эпидемии, которые не исключены осенью или зимой», – сказала Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Сербский премьер-министр высоко оценила готовность сербской системы здравоохранения в условиях коронавируса. «Мы успели подготовиться. То, что сегодня ситуация под контролем, – это результат ранних мер, которые мы ввели одними из первых в мире. Президент Сербии Александр Вучич организовал кризисный штаб за две недели до того, как у нас появился первый заражённый», – указала Брнабич.

Согласно последним данным, в Сербии выявлено 1908 случаев заражения вирусом COVID-19, 51 человек скончался.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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