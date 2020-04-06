российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:46 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Вице-мэр Белграда отдал свою зарплату на защитную униформу для врачей

Фото: alo.rs

Заместитель мэра сербской столицы Горан Весич пожертвовал свою зарплату за два месяца на изготовление защитных костюмов для белградских врачей. Он купил ткань, из которой столичная фирма бесплатно сшила более двухсот комплектов униформы для сотрудников Клинического центра Сербии, где лечат заражённых вирусом COVID-19, пишет «Информер».

«Я попросил, чтобы на костюмах был вышит герб Белграда. Эти люди, наши белградцы, работают день и ночь, спасая человеческие жизни. Я очень надеюсь всех врачей Клинического центра после окончания эпидемии принять в городском собрании и поблагодарить от имени жителей столицы – этих отважных людей, героев нашего времени», – сказал Весич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.04.20

Сербия готова внедрить плазменную терапию для больных коронавирусом. / Карантин в Республике Сербской: изолированные требуют алкоголь и свинину на вертеле. / В Сербии более 30 сотрудников полиции заразились коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Сербия готова внедрить плазменную терапию для больных коронавирусом

Карантин в Республике Сербской: изолированные требуют алкоголь и свинину на вертеле

В Сербии более 30 сотрудников полиции заразились коронавирусом

Сербия налаживает собственное производство аппаратов ИВЛ

В Республике Сербской объявлено чрезвычайное положение

Ужесточить наказание: сербские радикалы обратились к президенту

Россия направляет в Сербию первый самолет с гуманитарной помощью

Власти Сербии ужесточили комендантский час

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Сербия,