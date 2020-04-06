Вице-мэр Белграда отдал свою зарплату на защитную униформу для врачей

Заместитель мэра сербской столицы Горан Весич пожертвовал свою зарплату за два месяца на изготовление защитных костюмов для белградских врачей. Он купил ткань, из которой столичная фирма бесплатно сшила более двухсот комплектов униформы для сотрудников Клинического центра Сербии, где лечат заражённых вирусом COVID-19, пишет «Информер».

«Я попросил, чтобы на костюмах был вышит герб Белграда. Эти люди, наши белградцы, работают день и ночь, спасая человеческие жизни. Я очень надеюсь всех врачей Клинического центра после окончания эпидемии принять в городском собрании и поблагодарить от имени жителей столицы – этих отважных людей, героев нашего времени», – сказал Весич.

Белград, Катарина Лане

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