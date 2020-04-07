В Сербии спад эпидемии коронавируса возможен к концу апреля

Эпидемия коронавируса в Сербии может пойти на спад в конце апреля. Такое мнение высказал эпидемиолог кризисного штаба страны Бранимир Тиодорович в интервью гостелерадиокомпании РТС. По его словам, сейчас главная задача выйти в жаркие майские дни с минимальными потерями.

Врач отметил, что вирус не выдерживает ультрафиолетового облучения при температуре +23 градуса. «Это, конечно, не значит, что вирус полностью погибнет с жарой. Мы ожидаем, что к тому времени переболеет около 70% населения, что создаст коллективный иммунитет», – уточнил эпидемиолог.

Вместе с тем Тиодорович сообщил, что рост числа заболевших наверняка продолжится до Пасхи, которая отмечается в этом году 15 апреля. «Наша задача «уронить» эту кривую роста заболевших как можно ниже, сделать все, чтобы поскорее наступили дни снижения числа заболевающих и смертельных случаев», – сказал врач.

По его словам, введение в Сербии комендантского часа помогло сдержать темпы роста эпидемии. «Сербия одной из первых в Европе пошла на такие строгие меры и это дало свой результат. Эта мера действительно эффективна», – считает эпидемиолог.

Тиодорович обратил внимание, что власти Сербии принимают решения по урегулированию общественного порядка после консультаций со специалистами, и предложение ограничить социальные контакты поступило именно от врачей.

«Комендантский час был необходим, здесь не о чем спорить. Это не вопрос демократии, это вопрос цивилизации. Нужно проявить ответственность за свою жизнь и здоровье окружающих», – подчеркнул эпидемиолог, комментируя выпады со стороны оппозиционных политиков, которые критикует меры защиты граждан, принятых правительством.

Напомним, с начала введения в стране режима чрезвычайного положения и ограничения передвижения населения, оппозиционный блок «Союз за Сербию» не перестает спекулировать на теме гражданских свобод, требуя отмены карантина для пенсионеров, которым запрещено покидать дома, за исключением одного похода в магазин в неделю. Власти, руководствуясь соображениями безопасности самой незащищенной группы населения, обеспечили пенсионерам в условиях изоляции доставку на дом продуктов, пенсий, а также отсрочили коммунальные платежи.

Тиодорович считает, что можно избежать введения круглосуточного карантина, если граждане продолжат строго придерживаться предписаний правительства. «Поэтому мы увеличили комендантский час на выходных с 13:00 субботы до 5:00 утра понедельника, и в течение недели поймем, была ли эта мера достаточно эффективна», – сказал эпидемиолог.

Согласно последним данным, в Сербии 2200 зараженных вирусом COVID-19, 58 человек скончалось.

Белград, Катарина Лане

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