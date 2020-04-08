Посевная кампания в Сербии: фермеры бесплатно получат семена по почте

В Сербии начинается посевная кампания, для обеспечения которой правительство страны решило бесплатно предоставить сельхозпроизводителям семена кукурузы, подсолнечника и других культур, передает агентство Beta.

Сегодня Институт полевых и овощных культур Нови Сада открыл специальную телефонную линию для тех, кому необходимы семена для весеннего сева. Все заказанные фермерами семена кукурузы, подсолнечника и кормовых культур на домашний адрес будет бесплатно доставлять Почта Сербии, пока длится режим чрезвычайного положения.

«Это часть мер по поддержке фермерства, принятых правительством Сербии. Меры подразумевают обеспечение сырьем сельхозпроизводителей для того, чтобы они смогли начать весенний сев», – сообщил министр регионального развития Милан Кркобабич.

Напомним, в Сербии введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно последним данным, в стране насчитывается 2447 инфицированных, 61 человек скончался.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.04.20

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