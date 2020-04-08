Сербия готовится к 24-часовому карантину

В ближайшие два дня сербские власти примут решение, будет ли введен в стране 24-часовой комендантский час с пятницы до понедельника. Как сообщил глава государства Александр Вучич, такое ограничение точно будет в Белграде и Нише.

Президент Сербии пояснил, что объявление комендантского часа на прошлой неделе с 13 часов субботы до 3 утра понедельника дало результаты, но запрет на передвижение следовало вводить с пятницы. «Половина субботнего дня дорого нам обошлась, так как многие уехали на пикники. Я сразу говорю, что, скорее всего, комендантский час продлится с пятницы по понедельник. Время его начала пока не могу сказать, посмотрим, что скажут врачи. Мы точно объявим его в Белграде и Нише, что касается других городов – подумаем», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также отметил, что отменит чрезвычайное положение при первой возможности, как только исчезнет угроза здоровью людей. «Я надеюсь, что через месяц мы сможем отменить чрезвычайное положение и начать серьезно работать», – уточнил он.

За последние 24 часа в Сербии зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом, а также три летальных исхода. Всего в стране насчитывается 2447 инфицированных, 61 человек скончался.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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