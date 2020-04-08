Во всем «виноваты» армия, медики, Вучич и Путин: сербские оппозиционеры создали коронакоалицию

Лидеры сербской оппозиции из блока «Союз за Сербию» используют эпидемию коронавируса в стране в своих интересах и спекулируют на трудностях, через которые вынуждены проходить граждане. Об этом пишет в авторской колоне главный редактор портала «Вечерние новости» Милорад Вучелич.

«Мы привыкли к тому, что оппозиция критикует президента Сербии Александра Вучича и правительство страны. Оппозиционная политика и активности до недавнего времени строились исключительно на очернении Вучича. Сейчас перед оппозицией встал выбор: бороться против Вучича или против коронавируса. В этом вопросе «быть или не быть», они решили пощадить вирус и обрушиться на президента Сербии. Коронавирус они сделали своим сообщником и превратились в «коронакоалицию», – подчеркнул Вучелич.

Он обратил внимание, что в условиях тяжелейшей эпидемии оппозиция также выбрала себе новую жертву – сербское здравоохранение. «Они решили ударить по всей системе здравоохранения и, прежде всего, по нашим врачам. Нечеловеческую борьбу наших медиков за жизни людей и отчёты о том, что делают врачи для победы над эпидемией, оппозиция клеймит позорными прозвищами и отпускает сесксистские комментарии в адрес эпидемиологов», – констатировал Вучелич, напомнив о комментариях в адрес эпидемиолога Дарьи Кисич-Тевапчевич, которую оппозиция буквально «заклевала» за тщательно уложенные волосы и ухоженную внешность.

Редактор «Вечерних новостей» с горечью констатирует, что оппозиция потеряла страх в своей ненависти к действующей власти. «Мы, к сожалению, вынуждены против своей воли наблюдать это антинародное соревнование оппозиционеров в том, кто смачнее плюнет в лицо сербским медикам. Почётное место в репертуаре коронакоалиции занимает так же утверждение о том, что паника, которую сеет лидер Сербии, опаснее вируса COVID-19», – пишет Вучелич.

По его мнению, сербская оппозиция не может принять тот факт, что Александр Вучич оказался «эффективным кризисным менеджером» и меры по сдерживанию эпидемии, которые он предложил, приносят положительные результаты. «Если бы не было режима чрезвычайного положения, комендантского часа, регулярных оповещений специалистов здравоохранения и прочих мер, заражённых и погибших было бы в разы больше. Система здравоохранения бы пала, и тогда оппозиция могла бы предъявить эти факты власти и потребовать от неё ответа. Если бы заразившихся военных было бы больше, армия не смогла бы оперативно развернуть временные госпитали, и этот факт тоже бы предъявили властям. А если бы президент Сербии не раздобыл столько медицинской помощи, как он это сделал, на него бы повесили всех жертв эпидемии», – уверен Вучелич.

Редактор портала также уличил оппозицию в лицемерии. «Коронаоппозиция протестует против консультаций с китайскими эпидемиологами, хотя сама заглядывает в рот третьеразрядным чиновникам с Запада и пресмыкается перед ними при любой возможности», – пишет журналист.

Он также обращает внимание на реакцию «коронаоппозиционеров» на гуманитарную помощь из России. «Коронаоппозицию взбесили русские, которые появились со своими одиннадцатью Ильюшинами с гуманитарной помощью в самый разгар их воплей об отсутствии помощи из России. Коронаоппозиция по своей сути русофобна, но она почти полюбила Россию и Путина, когда думала, что они бросили Сербию», – отметил Вучелич.

По его оценке, «Союз за Сербию» бойкотирует парламентские выборы потому, что не способен на них победить Вучича. «Оппозиция соревнуется между собой в борьбе против Вучича, сербской медицины и армии, сравнивая это с борьбой с фашизмом, которого на самом деле нет. Если бы он существовал, они бы тотчас переметнулись на сторону оккупантов. Они уже десятилетиями пресмыкаются перед всевозможными узурпаторами Сербии. И в то время, когда отечество действительно столкнулось с бедой мирового масштаба, оппозиционеры моментально сдались перед лицом врага и взяли коронавирус в свои сообщники», – заключил Вучелич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.04.20

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