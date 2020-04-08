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Среда, 8 апреля 2020, 18:17 мск

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Жесткие меры: в Сербии объявлен комендантский час на выходные дни

Фото: Nova.rs

В Сербии режим комендантского часа на всей территории страны будет действовать с 17:00 пятницы, 10 апреля, до 5:00 понедельника, 13 апреля, передает «Балканист.ру».

Запрет на перемещение граждан призван остановить распространение коронавируса: в настоящее время в Сербии зафиксировано 2666 случаев заражения, 65 инфицированных скончались.

Белград, службы информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.04.20

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Метки / Сербия

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