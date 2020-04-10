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Пятница, 10 апреля 2020, 11:10 мск

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В Сербии начинается выплата повышенных пенсий

Фото: novocti.rs

Сегодня в Сербии начинается выплата мартовских пенсий вместе с единовременной госпомощью в размере 35 евро. Предполагается, что граждане получат пенсии в полном объеме, тогда как ранее сумма выплачивалась частям: в начале и в конце месяца, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, за тех пенсионеров, которые в силу возраста (65+) находятся в обязательной изоляции, деньги могут получить их доверенные лица с письменным разрешением. Кроме того, существует возможность получить пенсию, не выходя из дома по договору с банком.

Напомним, правительство Сербии после введения режима чрезвычайного положения из-за угрозы эпидемии коронавируса предприняло меры по поддержке самой уязвимой группы граждан. Пенсионеры, находящиеся в изоляции, получили пакеты с продуктами первой необходимости, отсрочку по коммунальным платежам. Кроме того, им обеспечили бесперебойный Интернет.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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